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    Уимблдон. 1/8 финала. Федерер сыграет с Димитровым, Надаль – с Мюллером, Маррей – с Пэром

    Теги Уимблдон результаты ATP

    За выход в четвертьфинал «Уимблдона» его семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым, трехкратный Новак Джокович – с Адрианом Маннарино, двукратный Рафаэль Надаль – с Жилем Мюллером, а действующий Энди Маррей – с Бенуа Пэром.

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Энди Маррей (Великобритания) Бенуа Пэр (Франция)
    Дата проведения
    10 июля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Адриан Маннарино (Франция) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    10 июля, 16.30
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    10 июля, 16.30
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Жиль Мюллер (Люксембург)
    Дата проведения
    10 июля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Милош Раонич (Канада) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    10 июля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    10 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Томаш Бердых (Чехия)
    Дата проведения
    10 июля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Сэм Куэрри (США) Кевин Андерсон (ЮАР)
    Дата проведения
    10 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

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