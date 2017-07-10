За выход в четвертьфинал «Уимблдона» его семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым, трехкратный Новак Джокович – с Адрианом Маннарино, двукратный Рафаэль Надаль – с Жилем Мюллером, а действующий Энди Маррей – с Бенуа Пэром.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертый круг