Каролина Плишкова станет первой ракеткой мира. 23-й в истории

Третья ракетка мира Каролина Плишкова, на «Уимблдоне» проигравшая во втором круге, в понедельник впервые станет первой ракеткой мира. Это определилось после того, как ее конкурентка Симона Халеп проиграла в четвертьфинале «Уимблдона».

25-летняя чешка, за последний год выигравшая четыре турнира (три – в этом сезоне) и сыгравшая в финале US Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Australian Open, станет 23-й первой ракеткой мира в истории WTA и первой – из Чехии. (Уроженка Чехии Мартина Навратилова впервые возглавила мировой рейтинг, когда уже представляла США.)

В качестве первой ракетки мира Плишкова сменит Анжелик Кербер, которая впервые получила этот статус прошлой осенью и провела в нем 32 непоследовательные недели (12-й результат в истории).