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    Каролина Плишкова станет первой ракеткой мира. 23-й в истории

    Теги рейтинги видео Уимблдон WTA Симона Халеп Анжелик Кербер Каролина Плишкова

    Третья ракетка мира Каролина Плишкова, на «Уимблдоне» проигравшая во втором круге, в понедельник впервые станет первой ракеткой мира. Это определилось после того, как ее конкурентка Симона Халеп проиграла в четвертьфинале «Уимблдона». 

    25-летняя чешка, за последний год выигравшая четыре турнира (три – в этом сезоне) и сыгравшая в финале US Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Australian Open, станет 23-й первой ракеткой мира в истории WTA и первой – из Чехии. (Уроженка Чехии Мартина Навратилова впервые возглавила мировой рейтинг, когда уже представляла США.)

    В качестве первой ракетки мира Плишкова сменит Анжелик Кербер, которая впервые получила этот статус прошлой осенью и провела в нем 32 непоследовательные недели (12-й результат в истории).

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