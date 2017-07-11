Каролина Плишкова станет первой ракеткой мира. 23-й в истории
Третья ракетка мира Каролина Плишкова, на «Уимблдоне» проигравшая во втором круге, в понедельник впервые станет первой ракеткой мира. Это определилось после того, как ее конкурентка Симона Халеп проиграла в четвертьфинале «Уимблдона».
25-летняя чешка, за последний год выигравшая четыре турнира (три – в этом сезоне) и сыгравшая в финале US Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Australian Open, станет 23-й первой ракеткой мира в истории WTA и первой – из Чехии. (Уроженка Чехии Мартина Навратилова впервые возглавила мировой рейтинг, когда уже представляла США.)
В качестве первой ракетки мира Плишкова сменит Анжелик Кербер, которая впервые получила этот статус прошлой осенью и провела в нем 32 непоследовательные недели (12-й результат в истории).
Welcome to World No.1 @KaPliskova! ☝️ pic.twitter.com/oqQrqaGF2G— WTA (@WTA) 11 июля 2017 г.
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