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    Алвес прибыл в Париж, чтобы подписать двухлетний контракт с «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Дани Алвес лига 1 Франция возможные трансферы

    Защитник Дани Алвес прибыл в Париж.

    Футболист договорился с «ПСЖ» о двухлетнем контракте. Ожидается, что стороны подпишут соглашение.

    В ближайшие часы бразилец должен пройти медицинский осмотр. В среду «ПСЖ» планирует провести пресс-конференцию, чтобы презентовать новичка.

    Ранее футболист расторг контракт с «Ювентусом». Защитник находится в статусе свободного агента.

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