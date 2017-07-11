Алвес прибыл в Париж, чтобы подписать двухлетний контракт с «ПСЖ»

Защитник Дани Алвес прибыл в Париж.

Футболист договорился с о двухлетнем контракте. Ожидается, что стороны подпишут соглашение.

В ближайшие часы бразилец должен пройти медицинский осмотр. В среду «ПСЖ» планирует провести пресс-конференцию, чтобы презентовать новичка.

Ранее футболист расторг контракт с «Ювентусом». Защитник находится в статусе свободного агента.