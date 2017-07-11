Алвес прибыл в Париж, чтобы подписать двухлетний контракт с «ПСЖ»
Защитник Дани Алвес прибыл в Париж.
Футболист договорился с «ПСЖ» о двухлетнем контракте. Ожидается, что стороны подпишут соглашение.
В ближайшие часы бразилец должен пройти медицинский осмотр. В среду «ПСЖ» планирует провести пресс-конференцию, чтобы презентовать новичка.
Ранее футболист расторг контракт с «Ювентусом». Защитник находится в статусе свободного агента.
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