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    «Динамо» может не переехать на «ВТБ Арену»

    Теги Лужники стадион Динамо Москва Премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Муравьев

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев допустил вариант, при котором команда не переедет на новый стадион в Петровском парке. 

    «Очень сложный вопрос. Самый сложный из сегодняшних. Ситуация непростая. У нас сложно идут переговоры с руководством компании, которая строит стадион. Они делают заявления и нас не спрашивают. Они забыли, для кого и для чего строят этот стадион.

    Для меня это не простые слова, а определенная боль. Если так будет продолжаться, то я попрошу вас простить меня, но мы будем играть на другом стадионе.

    На крайний случай у нас есть «Лужники». Проблема в том, что сегодня они строят финансовую модель, в результате которой я не понимаю, для кого строится стадион», – сказал Муравьев.

    Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году.

    Ранее сообщалось, что 22 октября 2017 года на новой арене пройдет тестовая игра. Полноценно стадион планировали открыть весной 2018 года.

     

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