«Динамо» может не переехать на «ВТБ Арену»

Генеральный директор Евгений Муравьев допустил вариант, при котором команда не переедет на новый стадион в Петровском парке.

«Очень сложный вопрос. Самый сложный из сегодняшних. Ситуация непростая. У нас сложно идут переговоры с руководством компании, которая строит стадион. Они делают заявления и нас не спрашивают. Они забыли, для кого и для чего строят этот стадион.

Для меня это не простые слова, а определенная боль. Если так будет продолжаться, то я попрошу вас простить меня, но мы будем играть на другом стадионе.

На крайний случай у нас есть . Проблема в том, что сегодня они строят финансовую модель, в результате которой я не понимаю, для кого строится стадион», – сказал Муравьев.

Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году.

Ранее сообщалось, что 22 октября 2017 года на новой арене пройдет тестовая игра. Полноценно стадион планировали открыть весной 2018 года.