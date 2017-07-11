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    Уимблдон. 1/4 финала. Кузнецова сыграет с Мугурусой, Халеп – с Контой

    Теги Уимблдон результаты WTA

    В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Светлана Кузнецова (Россия)
    Дата проведения
    11 июля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Йоханна Конта (Великобритания) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    11 июля, 15.30
    Онлайн матча

     

    Винус Уильямс (США) Алена Остапенко (Латвия)
    Дата проведения
    11 июля, 14.00
    Онлайн матча

     

    Магдалена Рыбарикова (Словакия) Коко Вандевей (США)
    Дата проведения
    11 июля, 14.30
    Онлайн матча

     

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