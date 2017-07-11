В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал