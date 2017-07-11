Уимблдон. 1/4 финала. Кузнецова сыграет с Мугурусой, Халеп – с Контой
В своем первом за десять лет уимблдонском четвертьфинале Светлана Кузнецова сыграет с Гарбинье Мугурусой, которой по личным встречам уступает 1-3 (0-1 в этом году).
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 11 июля, 13.00
- Дата проведения
- 11 июля, 15.30
- Дата проведения
- 11 июля, 14.00
- Дата проведения
- 11 июля, 14.30
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