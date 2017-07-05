объявил о продлении контракта с форвардом Коннором Макдэвидом.

Новое соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на 8 лет, зарплата хоккеиста составит 12,5 миллиона долларов в год. В общей сложности контракт рассчитан на 100 миллионов.

Новое соглашение вступит в силу летом 2018 года, когда закончится срок действия контракта новичка.

Кэпхит в размере 12,5 миллиона – самый большой в истории НХЛ. Ранее самую большую зарплату получали форварды «Чикаго» Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвс – 10,5 миллиона долларов в год. Также 10,5 миллиона будет получать вратарь «Монреаля» Кэри Прайс по новому контракту, который вступит в силу летом следующего года.

Макдэвид в минувшем сезоне набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Подробную статистику выступлений Макдэвида вы можете посмотреть здесь.

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