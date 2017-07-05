«Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта до 2021 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.

«Барса» объявила о договоренности по поводу продления контракта с 30-летним аргентинцем до 2021 года. Месси официально подпишет соглашение, когда вернется из отпуска.

Сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 300 миллионов евро.

Подробную статистику Лионеля Месси можно изучить здесь.