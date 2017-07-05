Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта до 2021 года

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит выступать за каталонский клуб.

    «Барса» объявила о договоренности по поводу продления контракта с 30-летним аргентинцем до 2021 года. Месси официально подпишет соглашение, когда вернется из отпуска.

    Сообщалось, что в контракте будет прописана опция выкупа за 300 миллионов евро.

    Подробную статистику Лионеля Месси можно изучить здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться