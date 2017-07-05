Виталий Мутко: «В следующем сезоне изменим лимит. Он будет в заявке, а не на поле»
Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил о грядущем изменении лимита на легионеров в чемпионате России.
«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», – сказал Мутко в ходе «Правительственного часа».
На данный момент действует лимит «6 иностранцев + 5 россиян» на поле. Планировалось изменить его на «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.