Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил о грядущем изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», – сказал Мутко в ходе «Правительственного часа».

На данный момент действует лимит «6 иностранцев + 5 россиян» на поле. Планировалось изменить его на «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке.