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    Ляказетт перешел из «Лиона» в «Арсенал»

    Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал трансферы фото Александр Ляказетт

    «Арсенал» объявил о трансфере нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

    26-летний французский форвард подписал долгосрочный контракт с лондонцами.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Ляказетта 53 миллиона евро.

    Напомним, футболист был близок к переходу в «Атлетико», но сделка сорвалась из-за трансферного запрета, наложенного на мадридцев.

    Ляказетт дебютировал за «Лион» в 2009 году. В последних четырех сезонах он неизменно становился лучшим бомбардиром своей команды во французском чемпионате. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Арсенала»

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