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    НХЛ. Макдэвид – пятый в истории игрок с контрактом на сумму 100 млн или больше

    Теги Эдмонтон Сидни Кросби Илья Ковальчук Александр Овечкин Ши Уэбер НХЛ Коннор Макдэвид

    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал пятым в истории НХЛ игроком, общая сумма контракта которого достигла 100 миллионов долларов.

    Форвард заключил с канадским клубом восьмилетнее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона. Общая сумма контракта составила 100 миллионов.

    Ранее контракты с девятизначными суммами заключали только нападающие Александр Овечкин, Сидни Кросби, Илья Ковальчук и защитник Ши Уэбер.

    Контракт, связывающий Овечкина с «Вашингтоном», рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов. Контракт Кросби с «Питтсбургом» – на 12 лет и 104,4 миллиона. Уэбер заключил с «Нэшвиллом» соглашение на 14 лет и 110 миллионов, впоследствии игрока обменяли в «Монреаль». Ковальчук был связан с «Нью-Джерси» контрактом, рассчитанным на 15 лет и 100 миллионов.

    Контракты Макдэвида и Драйзайтля могут погубить «Эдмонтон»

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