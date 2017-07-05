НХЛ. Макдэвид – пятый в истории игрок с контрактом на сумму 100 млн или больше
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал пятым в истории НХЛ игроком, общая сумма контракта которого достигла 100 миллионов долларов.
Форвард заключил с канадским клубом восьмилетнее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона. Общая сумма контракта составила 100 миллионов.
Ранее контракты с девятизначными суммами заключали только нападающие Александр Овечкин, Сидни Кросби, Илья Ковальчук и защитник Ши Уэбер.
Контракт, связывающий Овечкина с «Вашингтоном», рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов. Контракт Кросби с «Питтсбургом» – на 12 лет и 104,4 миллиона. Уэбер заключил с «Нэшвиллом» соглашение на 14 лет и 110 миллионов, впоследствии игрока обменяли в «Монреаль». Ковальчук был связан с «Нью-Джерси» контрактом, рассчитанным на 15 лет и 100 миллионов.
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