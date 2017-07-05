Трансфер Ляказетта за 60 млн евро стал рекордным для «Арсенала» и «Лиона»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт сегодня перешел в «Арсенал».

Сумма трансфера 26-летнего форварда сборной Франции максимально может составить 60 миллионов евро: 53 миллиона плюс бонусы на 7 миллионов.

Это рекордная продажа для «Лиона» и рекордная покупка для , который платил «Реалу» за Месута Озила 45 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.

Ляказетт дебютировал за «Лион» в 2009 году. В последних четырех сезонах он неизменно становился лучшим бомбардиром своей команды во французском чемпионате. Подробную статистику игрока смотрите здесь.