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    Трансфер Ляказетта за 60 млн евро стал рекордным для «Арсенала» и «Лиона»

    Теги Лион Месут Озил премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал трансферы рекорды Александр Ляказетт

    Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт сегодня перешел в «Арсенал».

    Сумма трансфера 26-летнего форварда сборной Франции максимально может составить 60 миллионов евро: 53 миллиона плюс бонусы на 7 миллионов.

    Это рекордная продажа для «Лиона» и рекордная покупка для «Арсенала», который платил «Реалу» за Месута Озила 45 миллионов евро и 5 миллионов в виде бонусов.

    Ляказетт дебютировал за «Лион» в 2009 году. В последних четырех сезонах он неизменно становился лучшим бомбардиром своей команды во французском чемпионате. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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