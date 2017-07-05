Свободный агент Ник Янг и действующий чемпион лиги договорились о подписании 1-летнего контракта на 5,2 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Янг стал свободным агентом, отказавшись от последнего года по контракту с «Лейкерс». Зарплата 32-летнего защитника в сезоне-2017/18 должна была составить 5,6 миллиона долларов.

В прошлом году Янг в среднем набирал 13,2 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи.