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    НБА. Ник Янг продолжит карьеру в «Голден Стэйт»

    Теги переходы Голден Стэйт Ник Янг

    Свободный агент Ник Янг и действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» договорились о подписании 1-летнего контракта на 5,2 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Янг стал свободным агентом, отказавшись от последнего года по контракту с «Лейкерс». Зарплата 32-летнего защитника в сезоне-2017/18 должна была составить 5,6 миллиона долларов.

    В прошлом году Янг в среднем набирал 13,2 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи.

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