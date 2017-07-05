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    Леонид Слуцкий: «Российские клубы допускали ошибки, пытаясь создать ядро команды из иностранцев»

    Теги Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия Халл Д2 Англия лимит на легионеров

    Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий высказался о важности местных футболистов.

    «Для меня одна из самых важных вещей – отношения с футболистами. Когда я подписал контракт, я старался пообщаться со всеми. Хорошие отношения с игроками очень помогают наладить атмосферу в команде. 

    Особенно важны отношения с лидерами. Я думаю о том, что очень важно создать ядро команды из местных игроков.

    Например, думаю, некоторые клубы в России допускали ошибки, потому что они пытались создать ядро из иностранцев. Как по мне, это серьезная ошибка. Ментальность очень важна. Здесь только британские игроки могут быть лидерами, и в «Халле» много таких игроков», – сказал Слуцкий.

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