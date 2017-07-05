Новый главный тренер «Халла» высказался о важности местных футболистов.

«Для меня одна из самых важных вещей – отношения с футболистами. Когда я подписал контракт, я старался пообщаться со всеми. Хорошие отношения с игроками очень помогают наладить атмосферу в команде.

Особенно важны отношения с лидерами. Я думаю о том, что очень важно создать ядро команды из местных игроков.

Например, думаю, некоторые клубы в России допускали ошибки, потому что они пытались создать ядро из иностранцев. Как по мне, это серьезная ошибка. Ментальность очень важна. Здесь только британские игроки могут быть лидерами, и в «Халле» много таких игроков», – сказал Слуцкий.