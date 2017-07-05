Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    После продления контракта сумма отступных за Месси составит 300 млн евро

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Сумма отступных за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после продления контракта составит 300 миллионов евро. Об этом сообщает Marca.

    Отмечается, что игрок договорился о продлении контракта с клубом до 2021 года с возможностью остаться еще на один сезон.

    Контракт уже полностью готов, и 15 июля игрок поставит свою подпись под ним.

    Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться