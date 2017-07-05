После продления контракта сумма отступных за Месси составит 300 млн евро

Сумма отступных за нападающего «Барселоны» после продления контракта составит 300 миллионов евро. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что игрок договорился о продлении контракта с клубом до 2021 года с возможностью остаться еще на один сезон.

Контракт уже полностью готов, и 15 июля игрок поставит свою подпись под ним.

Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.