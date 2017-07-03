Германия выиграла Кубок конфедераций, суперконтракт Кузнецова, Теодосич уходит в «Чикаго» и другие новости утра

1. Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций. В финале команда Йоахима Лева победила чилийцев (1:0). Лучшим игроком матча стал вратарь Марк-Андре тер Стеген, лучшим на всем турнире – хавбек Юлиан Дракслер.

2. Сборная Португалии заняла на Кубке конфедераций третье место, победив мексиканцев (2:1). Сперва игрок «Зенита» Нету забил в ворота своей команды, но на 91-й минуте бравый Пепе сравнял счет, а в дополнительных таймах европейцы вышли вперед.

3. Кэри Прайс, один из лучших хоккейных вратарей, подписал новый контракт с «Монреалем». Соглашение рассчитано до лета 2026 года, зарплата – 10,5 миллиона долларов за сезон. Прайс стал самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ.

4. Евгений Кузнецов остается в «Вашингтоне» на 8 лет. Зарплата – 7,8 млн долларов в год.

5. Разыгрывающий ЦСКА Теодосич близок к переходу в «Чикаго». Сделка может быть оформлена в ближайший четверг. Милош прежде не играл в НБА.

6. Футбольный «Зенит» активен на рынке. Питерский клуб нацелился на серба Настасича, аргентинцев Павона и Дриусси. Форвард «Барсы» Мунир отказался от перехода в «Зенит». А Хави Гарсия может продолжить карьеру в «Бордо».

7. ЦСКА тоже не дремлет и готов отдать 8-10 миллионов евро за защитника «Коринтианс» Арану.

8. Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл второй этап «Тур де Франс».

9. В НБА двое тяжелых форвардов определились с будущим. Тадж Гибсон будет играть за «Миннесоту», Серж Ибака остался в «Торонто». «Рэпторс» сохранят в составе и разыгрывающего Кайла Лаури. Он заключит с «Торонто» трехлетний контракт на 100 миллионов долларов.

10. В НХЛ «Торонто» подписал нападающего Патрика Марло. Вратарь Брайан Эллиотт продолжит карьеру в «Филадельфии».

11. Лондонский «Арсенал» договорился с «Лионом» о переходе форварда Ляказетта. Трансфер обойдется в 45-50 миллионов евро. Ляказетт может стать самой дорогой покупкой в истории «Арсенала».

12. DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид записали клип к ЧМ-2018. Вы бы развернули свое кресло к сцене, услышав эту песню?

Цитата дня:

Генменеджер «Монреаля» Бержевен об Александре Радулове: «Если хотите преданности – купите собаку».