«Зенит» проведет решающий этап переговоров по Дриусси в ближайшие часы
Инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе нападающего Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейт» в «Зенит».
«В ближайшие дни, а может, и часы, можно ждать обновления ситуации по Дриусси. Агент этой сделки Марсело Симонян сейчас находится в Москве. Вот-вот станет понятно, актуален ли еще вопрос о его трансфере или сделка сорвется», – сказал Арустамян.
Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать с игроком контракт на 5 лет.
Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.