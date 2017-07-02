«Зенит» проведет решающий этап переговоров по Дриусси в ближайшие часы

Инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе нападающего Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейт» в .

«В ближайшие дни, а может, и часы, можно ждать обновления ситуации по Дриусси. Агент этой сделки сейчас находится в Москве. Вот-вот станет понятно, актуален ли еще вопрос о его трансфере или сделка сорвется», – сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать с игроком контракт на 5 лет.

Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть здесь.

«Зенит» заплатит за Дриусси 21 млн евро