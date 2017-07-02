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    «Зенит» проведет решающий этап переговоров по Дриусси в ближайшие часы

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Марсело Симонян Нобель Арустамян Себастьян Дриусси

    Инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе нападающего Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейт» в «Зенит».

    «В ближайшие дни, а может, и часы, можно ждать обновления ситуации по Дриусси. Агент этой сделки Марсело Симонян сейчас находится в Москве. Вот-вот станет понятно, актуален ли еще вопрос о его трансфере или сделка сорвется», – сказал Арустамян.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать с игроком контракт на 5 лет.

    Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть здесь.

    «Зенит» заплатит за Дриусси 21 млн евро

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