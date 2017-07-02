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    «Зенит» хочет приобрести защитника «Шальке» Настасича

    Теги Зенит Шальке-04 Интер Роберто Манчини Премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Нобель Арустамян Матия Настасич Джейсон Мурильо

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об интересе «Зенита» к защитнику «Шальке» Матии Настасичу.

    «Поиски защитника «Зенит» не прекращает. Понятно, что клуб все еще активно мониторит итальянский рынок. Пишут об интересе к Джейсону Мурильо из «Интера», но мне этот трансфер пока кажется маловероятным.

    Я бы ни в коем случае не сравнивал Мурильо с Маноласом. Сделка по Джейсону возможна только в самом крайнем случае, если все остальное сорвется.

    Куда более реальный вариант – Матия Настасич из «Шальке». «Зенит» рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счет с его представителями.

    Настасич играл у Манчини в «Манчестер Сити» и хорошо знаком итальянцу. Самым трудным для «Зенита» будет договориться не с «Шальке» (тем более, эти клубы многое связывает), а с самим Настасичем.

    Матию давно зовут в Россию, еще со времен «Фиорентины». Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там – в Германию.

    Настойчивый интерес «Зенита» и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России», – написал Арустамян.

    Подробную статистику выступлений 24-летнего серба смотрите здесь.

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