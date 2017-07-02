«Зенит» хочет приобрести защитника «Шальке» Настасича

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил об интересе к защитнику «Шальке» Матии Настасичу.

«Поиски защитника «Зенит» не прекращает. Понятно, что клуб все еще активно мониторит итальянский рынок. Пишут об интересе к Джейсону Мурильо из , но мне этот трансфер пока кажется маловероятным.

Я бы ни в коем случае не сравнивал Мурильо с Маноласом. Сделка по Джейсону возможна только в самом крайнем случае, если все остальное сорвется.

Куда более реальный вариант – Матия Настасич из . рассматривает вариант приглашения серба и уже контактирует на этот счет с его представителями.

Настасич играл у Манчини в «Манчестер Сити» и хорошо знаком итальянцу. Самым трудным для «Зенита» будет договориться не с (тем более, эти клубы многое связывает), а с самим Настасичем.

Матию давно зовут в Россию, еще со времен «Фиорентины». Но он настроен на европейскую карьеру, потому и уехал из Италии в Англию, а не заиграв там – в Германию.

Настойчивый интерес и конкретно Манчини может изменить мнение Настасича о России», – написал Арустамян.

Подробную статистику выступлений 24-летнего серба смотрите здесь.