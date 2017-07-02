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    «Бордо» хочет арендовать Хави Гарсию у «Зенита»

    Теги Зенит Бордо Премьер-лига Россия Хави Гарсия лига 1 Франция возможные трансферы

    Руководство «Бордо» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии.

    Французы подыскивают опорного хавбека и уже начали обсуждение возможной аренды 30-летнего испанца без последующего права выкупа.

    Как отмечает «Спорт День за Днем», помешать сделке может высокая зарплата Гарсии, который в «Зените» получает 800 тысяч евро в месяц, а в «Бордо» это едва ли не максимальная зарплата в команде.

    Хави Гарсия ранее поменял игровой номер в «Зените» на 6-й, который ранее принадлежал Николасу Ломбертсу.

    Подробную статистику выступлений Гарсии смотрите здесь.

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