«Бордо» хочет арендовать Хави Гарсию у «Зенита»
Руководство «Бордо» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии.
Французы подыскивают опорного хавбека и уже начали обсуждение возможной аренды 30-летнего испанца без последующего права выкупа.
Как отмечает «Спорт День за Днем», помешать сделке может высокая зарплата Гарсии, который в «Зените» получает 800 тысяч евро в месяц, а в «Бордо» это едва ли не максимальная зарплата в команде.
Хави Гарсия ранее поменял игровой номер в «Зените» на 6-й, который ранее принадлежал Николасу Ломбертсу.
Подробную статистику выступлений Гарсии смотрите здесь.
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