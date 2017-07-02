«Бордо» хочет арендовать Хави Гарсию у «Зенита»

Руководство «Бордо» проявляет интерес к полузащитнику Хави Гарсии.

Французы подыскивают опорного хавбека и уже начали обсуждение возможной аренды 30-летнего испанца без последующего права выкупа.

Как отмечает «Спорт День за Днем», помешать сделке может высокая зарплата Гарсии, который в «Зените» получает 800 тысяч евро в месяц, а в это едва ли не максимальная зарплата в команде.

Хави Гарсия ранее поменял игровой номер в «Зените» на 6-й, который ранее принадлежал Николасу Ломбертсу.

Подробную статистику выступлений Гарсии смотрите здесь.