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    ЦСКА готов заплатить за Арану 8-10 млн евро, «Коринтианс» хочет 15 млн

    Теги ЦСКА Бордо Коринтианс высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Пабло Насименто Гильерме Арана

    Руководство ЦСКА ведет переговоры с «Коринтианс» о трансфере защитника Гильерме Араны.

    Московский клуб готов предложить за 20-летнего футболиста 8-10 миллионов евро, но бразильцы оценивают его в 15 миллионов.

    Только 40% на Арану принадлежат «Коринтианс», сообщает Blog do Perrone сайта UOL.

    На Арану также претендует «Бордо». Французский клуб предлагает 9 миллионов евро и защитника Пабло Насименто, трансфер которого оценивается в 3 миллиона.

    Арана в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии провел 10 матчей и отдал 2 голевых паса. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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