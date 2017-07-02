ЦСКА готов заплатить за Арану 8-10 млн евро, «Коринтианс» хочет 15 млн

Руководство ЦСКА ведет переговоры с о трансфере защитника Гильерме Араны.

Московский клуб готов предложить за 20-летнего футболиста 8-10 миллионов евро, но бразильцы оценивают его в 15 миллионов.

Только 40% на Арану принадлежат , сообщает Blog do Perrone сайта UOL.

На Арану также претендует . Французский клуб предлагает 9 миллионов евро и защитника Пабло Насименто, трансфер которого оценивается в 3 миллиона.

Арана в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии провел 10 матчей и отдал 2 голевых паса. Подробную статистику игрока смотрите здесь.