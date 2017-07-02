«Бока Хуниорс» принял предложение «Зенита» по Павону

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи сообщил, что форвард Кристиан Павон близок к переходу в .

«Мы приняли предложение, и сейчас остались небольшие детали перед завершением сделки. Она еще не закрыта», – сказал Ангеличи.

Клуб из Санкт-Петербурга ранее предложил около 20 миллионов долларов за 21-летнего аргентинца. Сейчас стороны обсуждают способ оплаты трансфера.

В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.