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    «Бока Хуниорс» принял предложение «Зенита» по Павону

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Кристиан Павон

    Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи сообщил, что форвард Кристиан Павон близок к переходу в «Зенит».

    «Мы приняли предложение, и сейчас остались небольшие детали перед завершением сделки. Она еще не закрыта», – сказал Ангеличи.

    Клуб из Санкт-Петербурга ранее предложил около 20 миллионов долларов за 21-летнего аргентинца. Сейчас стороны обсуждают способ оплаты трансфера.

    В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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