Защитник Кайл Лаури принял решение заключить новое соглашение с «Рэпторс». Об этом сам игрок рассказал на сайте Players’ Tribune.

«Я остаюсь в , потому что мое сердце говорит мне, что это мой дом. Остаться дома для меня и моей семьи – это правильно. Мое сердце говорит мне, что это лучший город в мире и что здесь лучшие баскетбольные болельщики. Оно говорит мне, что «Рэпторс» могут бороться за чемпионство, рано или поздно это произойдет. И буду честен (не надо меня ненавидеть за это), оно говорит мне, что я до сих пор не попробовал путин (национальное канадское блюдо – прим. ред.).

Но самое главное: оно говорит мне, что если ты ищешь людей, которым нужно довериться, то выбирай тех, кто первыми поверили в тебя», – написал Лаури.

Лаури подпишет 3-летнее соглашение на 100 миллионов долларов.