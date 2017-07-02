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    Генменеджер «Монреаля» о Радулове: «Если хотите преданности – купите собаку»

    Теги Монреаль Александр Радулов НХЛ Марк Бержевен

    Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен ответил на вопрос о том, ждал ли он преданности от нападающего Александра Радулова, предоставив форварду шанс вернуться в НХЛ в прошлом сезоне.

    «Ожидал ли я преданности от Радулова? Если ищете преданности – купите собаку», – сказал Бержевен.

    Ранее агент Радулова заявил, что игрок ведет переговоры с клубами НХЛ, но может вернуться в Россию.

    С 1 июля нападающий является свободным агентом.

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