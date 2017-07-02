Генменеджер «Монреаля» о Радулове: «Если хотите преданности – купите собаку»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен ответил на вопрос о том, ждал ли он преданности от нападающего , предоставив форварду шанс вернуться в НХЛ в прошлом сезоне.

«Ожидал ли я преданности от Радулова? Если ищете преданности – купите собаку», – сказал Бержевен.

Ранее агент Радулова заявил, что игрок ведет переговоры с клубами НХЛ, но может вернуться в Россию.

С 1 июля нападающий является свободным агентом.