Генменеджер «Монреаля» о Радулове: «Если хотите преданности – купите собаку»
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен ответил на вопрос о том, ждал ли он преданности от нападающего Александра Радулова, предоставив форварду шанс вернуться в НХЛ в прошлом сезоне.
«Ожидал ли я преданности от Радулова? Если ищете преданности – купите собаку», – сказал Бержевен.
Ранее агент Радулова заявил, что игрок ведет переговоры с клубами НХЛ, но может вернуться в Россию.
С 1 июля нападающий является свободным агентом.
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