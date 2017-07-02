Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что нападающий Александр Ляказетт в скором времени должен перейти в .

«Информация про 55 миллионов евро и еще 12 миллионов в виде бонусов, которая появлялась в английских источниках, не соответствует действительности.

Первое предложение «Арсенала» было на сумму в 45 миллионов евро. Думаю, сделка состоится за 45-50 миллионов евро, ближе к 50.

Этот переход станет самым дорогим как для «Арсенала», так и для , ведь «пушкари» не привыкли тратить большие деньги на одного игрока.

Когда трансфер будет завершен? Может, уже через 1-2 дня», – сказал Олас.

В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 4 результативных передач, 10 мячей были забиты с пенальти.