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    Президент «Лиона»: «Ляказетт перейдет в «Арсенал» за 45-50 млн евро»

    Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Жан-Мишель Олас Александр Ляказетт

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что нападающий Александр Ляказетт в скором времени должен перейти в «Арсенал».

    «Информация про 55 миллионов евро и еще 12 миллионов в виде бонусов, которая появлялась в английских источниках, не соответствует действительности.

    Первое предложение «Арсенала» было на сумму в 45 миллионов евро. Думаю, сделка состоится за 45-50 миллионов евро, ближе к 50.

    Этот переход станет самым дорогим как для «Арсенала», так и для «Лиона», ведь «пушкари» не привыкли тратить большие деньги на одного игрока.

    Когда трансфер будет завершен? Может, уже через 1-2 дня», – сказал Олас.

    В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 4 результативных передач, 10 мячей были забиты с пенальти.

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