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    НХЛ. Кузнецов подписал с «Вашингтоном» 8-летний контракт с зарплатой 7,8 млн долларов в год

    Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов

    «Вашингтон» подписал новый контракт с центрфорвардом Евгением Кузнецовым.

    Контракт 25-летнего российского нападающего рассчитан на 8 лет и 62,4 млн долларов. Зарплата Кузнецова составит 7,8 млн долларов.

    Кузнецов набрал 59 (19+40) очков в прошлом сезоне.

    У «Вашингтона» осталось примерно 4,6 млн долларов под потолком зарплат, при этом до сих пор не подписаны контракты с форвардом Андре Бураковски и вратарем Филипом Грубауэром. Сейчас на контрактах лишь 9 форвардов и 5 защитников.

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