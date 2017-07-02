НХЛ. «Монреаль» подписал с Прайсом 8-летний контракт с зарплатой 10,5 млн долларов в год
«Монреаль» подписал с голкипером Кэри Прайсом новое соглашение, рассчитанное на восемь лет.
Новый контракт на сумму 84 миллиона долларов начинает действовать с сезона-2018/19.
Зарплата 29-летнего голкипера составит 10,5 миллиона долларов в год.
По итогам прошедшего сезона Прайс уступил Бобровскому в борьбе за «Везина Трофи».
Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
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