подписал с голкипером Кэри Прайсом новое соглашение, рассчитанное на восемь лет.

Новый контракт на сумму 84 миллиона долларов начинает действовать с сезона-2018/19.

Зарплата 29-летнего голкипера составит 10,5 миллиона долларов в год.

По итогам прошедшего сезона Прайс уступил Бобровскому в борьбе за «Везина Трофи».

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.