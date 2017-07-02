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    НХЛ. «Монреаль» подписал с Прайсом 8-летний контракт с зарплатой 10,5 млн долларов в год

    Теги Монреаль НХЛ Кэри Прайс

    «Монреаль» подписал с голкипером Кэри Прайсом новое соглашение, рассчитанное на восемь лет.

    Новый контракт на сумму 84 миллиона долларов начинает действовать с сезона-2018/19.

    Зарплата 29-летнего голкипера составит 10,5 миллиона долларов в год.

    По итогам прошедшего сезона Прайс уступил Бобровскому в борьбе за «Везина Трофи».

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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