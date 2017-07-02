Лучший игрок Кубка конфедераций – Дракслер, лучший бомбардир – Вернер, лучший голкипер – Браво
Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка конфедераций.
Лучшим игроком турнира был выбран полузащитник сборной Германии и «ПСЖ» Юлиан Дракслер.
Лучшим бомбардиром Кубка конфедераций признан форвард немецкой команды Тимо Вернер, который в 4 матчах на турнире забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.
Лучшим вратарем Кубка конфедераций стал голкипер сборной Чили Клаудио Браво. В 5 матчах он пропустил 3 гола.
Подробную статистику выступлений Дракслера вы можете посмотреть здесь, Вернера – здесь, Браво – здесь.
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