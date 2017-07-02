Лучший игрок Кубка конфедераций – Дракслер, лучший бомбардир – Вернер, лучший голкипер – Браво

Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка конфедераций.

Лучшим игроком турнира был выбран полузащитник сборной Германии и «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

Лучшим бомбардиром Кубка конфедераций признан форвард немецкой команды , который в 4 матчах на турнире забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.

Лучшим вратарем Кубка конфедераций стал голкипер сборной Чили Клаудио Браво. В 5 матчах он пропустил 3 гола.

Подробную статистику выступлений Дракслера вы можете посмотреть здесь, Вернера – здесь, Браво – здесь.

Сколько крутых сборных может собрать Германия