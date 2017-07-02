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    Лучший игрок Кубка конфедераций – Дракслер, лучший бомбардир – Вернер, лучший голкипер – Браво

    Теги ПСЖ сборная Германии Клаудио Браво сборная Чили рейтинги Кубок конфедераций Юлиан Дракслер Тимо Вернер

    Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка конфедераций.

    Лучшим игроком турнира был выбран полузащитник сборной Германии и «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

    Лучшим бомбардиром Кубка конфедераций признан форвард немецкой команды Тимо Вернер, который в 4 матчах на турнире забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.

    Лучшим вратарем Кубка конфедераций стал голкипер сборной Чили Клаудио Браво. В 5 матчах он пропустил 3 гола.

    Подробную статистику выступлений Дракслера вы можете посмотреть здесь, Вернера – здесь, Браво – здесь.

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