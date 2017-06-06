«Зенит» без Данни и с Терентьевым, Слуцкий возглавит «Халл», Тиоте умер после тренировки и другие новости утра

1. Данни ушел из «Зенита» как свободный агент: Манчини решил не продлевать с ним контракт. Легенда.

2. И тут же «Зенит» подписал защитника «Ростова» Дениса Терентьева. Незадолго до этого Константин Сарсания сказал, что игроки, купленные зимой, – это не уровень «Зенита», поэтому надо укрепляться.

3. Леонид Слуцкий станет главным тренером «Халла» из чемпионшипа: контракт на 2 года уже согласован, зарплата – 450 тысяч фунтов в год. Сам Слуцкий в эфире BBC назвал себя «российским футбольным проектом Абрамовича».

4. Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке в Китае. Ему было 30, его жена на этой неделе должна родить третьего ребенка.

5. Россия разгромила Венгрию (3:0), но лишилась Романа Зобнина, который, кажется, получил серьезную травму колена. Обследование – сегодня.

6. В четвертом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии. Настоящая интрига

7. Криштиану Роналду стал лицом FIFA 18. Никто не спорит, все по делу.

8. Илья Ковальчук хочет подписать в НХЛ 2-летний контракт, желаемая зарплата – 6-7 миллионов долларов. Кто берет?

9. Карен Хачанов проиграл Энди Маррею в 1/8 финала «Ролан Гаррос», Вавринка и Нисикори тоже прошли дальше. У женщин в 1/4 пробились Плишкова, Свитолина и Халеп.

10. Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет. Креативно!

11. Два трансфера в российском футболе: Ренат Янбаев покинул «Локомотив» и близок к переходу в «Краснодар», а Дмитрий Аленичев возглавил «Енисей».