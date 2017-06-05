Спортивный директор Константин Сарсания прокомментировал решение не продлевать контракт с полузащитником Мигелем Данни.

«Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно.

Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем», – сказал Сарсания.

«Прощание – это не конец, а начало нового приключения». Данни покидает «Зенит»