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    Константин Сарсания: «Не продлевать контракт с Данни – решение нового тренерского штаба «Зенита»

    Теги Зенит Данни Константин Сарсания Роберто Манчини Премьер-лига Россия

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал решение не продлевать контракт с полузащитником Мигелем Данни.

    «Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно.

    Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем», – сказал Сарсания.

    «Прощание – это не конец, а начало нового приключения». Данни покидает «Зенит»

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