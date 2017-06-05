Константин Сарсания: «Футболисты, приобретенные зимой, не соответствуют уровню «Зенита». Поэтому требуется усиление»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания раскритиковал зимние трансферы клуба.
«Футболисты, которые были приобретены зимой, не соответствуют уровню «Зенита». Поэтому клубу требуется усиление», – сказал Сарсания.
Зимой в «Зенит» перешли голкипер Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Ибрагим Цаллагов, а также полузащитники Йоан Молло и Эрнани.
Этим летом «Зенит» уже подписал на правах свободного агента хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа. Клуб также хочет приобрести защитника ростовчан Дениса Терентьева, форварда «Рубина» Максима Канунникова и хавбека «Уфы» Ивана Облякова.
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