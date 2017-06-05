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    Константин Сарсания: «Футболисты, приобретенные зимой, не соответствуют уровню «Зенита». Поэтому требуется усиление»

    Теги Зенит Константин Сарсания Премьер-лига Россия

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания раскритиковал зимние трансферы клуба.

    «Футболисты, которые были приобретены зимой, не соответствуют уровню «Зенита». Поэтому клубу требуется усиление», – сказал Сарсания.

    Зимой в «Зенит» перешли голкипер Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Ибрагим Цаллагов, а также полузащитники Йоан Молло и Эрнани.

    Этим летом «Зенит» уже подписал на правах свободного агента хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа. Клуб также хочет приобрести защитника ростовчан Дениса Терентьева, форварда «Рубина» Максима Канунникова и хавбека «Уфы» Ивана Облякова.

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