Спортивный директор Константин Сарсания раскритиковал зимние трансферы клуба.

«Футболисты, которые были приобретены зимой, не соответствуют уровню «Зенита». Поэтому клубу требуется усиление», – сказал Сарсания.

Зимой в «Зенит» перешли голкипер Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Ибрагим Цаллагов, а также полузащитники Йоан Молло и Эрнани.

Этим летом «Зенит» уже подписал на правах свободного агента хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа. Клуб также хочет приобрести защитника ростовчан Дениса Терентьева, форварда «Рубина» Максима Канунникова и хавбека «Уфы» Ивана Облякова.