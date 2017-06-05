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    Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке

    Теги Ньюкасл происшествия сборная Кот-д′Ивуара Шейк Тиоте Д2 Китай

    Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба «Бейцзин Энтерпрайзес».

    30-летний Тиоте, в последнее время выступавший во втором китайском дивизионе, упал во время тренировки и был экстренно доставлен в больницу. Там врачи зафиксировали его смерть. 

    Информацию о смерти Тиоте уже подтвердил агент футболиста Эмануэле Палладино. Причина смерти не называется. 

    Напомним, что Тиоте переехал в Китай в феврале 2017 года.  

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