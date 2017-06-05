Бывший игрок «Ньюкасла» Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке

Бывший полузащитник и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба «Бейцзин Энтерпрайзес».

30-летний Тиоте, в последнее время выступавший во втором китайском дивизионе, упал во время тренировки и был экстренно доставлен в больницу. Там врачи зафиксировали его смерть.

Информацию о смерти Тиоте уже подтвердил агент футболиста Эмануэле Палладино. Причина смерти не называется.

Напомним, что Тиоте переехал в Китай в феврале 2017 года.