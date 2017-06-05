Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который в ближайшее время возглавит «Халл», рассказал о помощи со стороны владельца Романа Абрамовича.

«Абрамович – мой друг, он старается помочь мне в ситуации (с трудоустройством в Англии).

Я учил английский язык, посмотрел много футбольных матчей. Не только АПЛ, но и чемпионшип, Лигу один.

У Абрамовича в России была футбольная академия, он очень много инвестировал в российский футбол.

Он построил 300 искусственных полей в России, спонсировал российскую сборную.

А сейчас его проект в российском футболе – это я», – сказал Слуцкий.