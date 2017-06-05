Леонид Слуцкий: «Сейчас проект Абрамовича в российском футболе – это я»
Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который в ближайшее время возглавит «Халл», рассказал о помощи со стороны владельца «Челси» Романа Абрамовича.
«Абрамович – мой друг, он старается помочь мне в ситуации (с трудоустройством в Англии).
Я учил английский язык, посмотрел много футбольных матчей. Не только АПЛ, но и чемпионшип, Лигу один.
У Абрамовича в России была футбольная академия, он очень много инвестировал в российский футбол.
Он построил 300 искусственных полей в России, спонсировал российскую сборную.
А сейчас его проект в российском футболе – это я», – сказал Слуцкий.
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