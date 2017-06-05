Ковальчук рассчитывает на 2-летний контракт с клубом НХЛ с зарплатой в 6-7 млн долларов

Нападающий СКА Илья Ковальчук рассчитывает на контракт с клубом НХЛ с начальной зарплатой в 6-7 миллионов долларов. Об этом сообщил журналист Hockeybuzz Майкл Оджелло со ссылкой на эксперта TSN Боба Маккензи.

Ковальчук планирует подписать соглашение на 2 или 3 года.

Ранее «Нью-Джерси» подтвердил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Среди претендентов на хоккеиста называются «Сент-Луис», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс».

Ковальчук в НХЛ. Где он может оказаться?