Ковальчук рассчитывает на 2-летний контракт с клубом НХЛ с зарплатой в 6-7 млн долларов
Нападающий СКА Илья Ковальчук рассчитывает на контракт с клубом НХЛ с начальной зарплатой в 6-7 миллионов долларов. Об этом сообщил журналист Hockeybuzz Майкл Оджелло со ссылкой на эксперта TSN Боба Маккензи.
Ковальчук планирует подписать соглашение на 2 или 3 года.
Ранее «Нью-Джерси» подтвердил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Среди претендентов на хоккеиста называются «Сент-Луис», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.