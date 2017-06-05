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    Защитник «Ростова» Терентьев подписал с «Зенитом» 3-летний контракт

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия трансферы Денис Терентьев

    «Ростов» и «Зенит» объявили о переходе защитника Дениса Терентьева в петербургский клуб.

    Терентьев подписал с «Зенитом» контракт на три года с возможностью продления еще на два.

    «Большое спасибо «Ростову» за эти 2 незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед.

    Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал игрок.

    Терентьев является воспитанником академии «Зенита». За первую команду он провел один матч, выступал на правах аренды за «Томь», а последние два года отыграл в «Ростове», в том числе в 9 матчах в Лиге чемпионов.

    Это уже второй для «Зенита» трансфер футболиста из «Ростова». Вчера в петербургскую команду перебрался полузащитник Кристиан Нобоа.

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