Защитник «Ростова» Терентьев подписал с «Зенитом» 3-летний контракт

«Ростов» и «Зенит» объявили о переходе защитника Дениса Терентьева в петербургский клуб.

Терентьев подписал с «Зенитом» контракт на три года с возможностью продления еще на два.

«Большое спасибо за эти 2 незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед.

Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!» – сказал игрок.

Терентьев является воспитанником академии «Зенита». За первую команду он провел один матч, выступал на правах аренды за , а последние два года отыграл в «Ростове», в том числе в 9 матчах в Лиге чемпионов.

Это уже второй для «Зенита» трансфер футболиста из «Ростова». Вчера в петербургскую команду перебрался полузащитник Кристиан Нобоа.