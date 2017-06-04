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    Ролан Гаррос. 1/8 финала. Кузнецова сыграет с Возняцки, Мугуруса – с Младенович

    Теги Ролан Гаррос результаты WTA

    За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» чемпионка-2009 Светлана Кузнецова сыграет с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Каролин Возняцки (Дания) Светлана Кузнецова (Россия)
    Дата проведения
    4 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Елена Остапенко (Латвия) Саманта Стосур (Австралия)
    Дата проведения
    4 июня, 11.30
    Онлайн матча

     

    Винус Уильямс (США) Тимеа Бачински (Швейцария)
    Дата проведения
    4 июня, 13.00
    Онлайн матча

     

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Кристина Младенович (Франция)
    Дата проведения
    4 июня, 13.30
    Онлайн матча

     

    Каролин Гарсия (Франция) Ализе Корне (Франция)
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Карла Суарес-Наварро (Испания) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

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