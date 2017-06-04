За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» чемпионка-2009 Светлана Кузнецова сыграет с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Четвертый круг

Не определен – Не определен Дата проведения 5 июня, 10.00 Онлайн матча