Ролан Гаррос. 1/8 финала. Кузнецова сыграет с Возняцки, Мугуруса – с Младенович
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» чемпионка-2009 Светлана Кузнецова сыграет с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 4 июня, 10.00
- Дата проведения
- 4 июня, 11.30
- Дата проведения
- 4 июня, 13.00
- Дата проведения
- 4 июня, 13.30
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
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