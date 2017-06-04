Ролан Гаррос. 1/8 финала. Джокович сыграет с Рамосом, Надаль – с Баутиста-Агутом
В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Альбертом Рамосом, а девятикратный чемпион Рафаэль Надаль – с Роберто Баутиста-Агутом.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 4 июня, 11.00
- Дата проведения
- 4 июня, 11.30
- Дата проведения
- 4 июня, 15.00
- Дата проведения
- 4 июня, 15.00
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
Фернандо Вердаско (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
Энди Маррей (Великобритания) – Не определен
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
Стэн Вавринка (Швейцария) – Не определен
- Дата проведения
- 5 июня, 10.00
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.