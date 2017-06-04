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    Ролан Гаррос. 1/8 финала. Джокович сыграет с Рамосом, Надаль – с Баутиста-Агутом

    Теги Ролан Гаррос результаты ATP

    В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Альбертом Рамосом, а девятикратный чемпион Рафаэль Надаль – с Роберто Баутиста-Агутом.

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Четвертый круг

    Милош Раонич (Канада) Пабло Каррено-Буста (Испания)
    Дата проведения
    4 июня, 11.00
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    4 июня, 11.30
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Орасио Себальос (Аргентина)
    Дата проведения
    4 июня, 15.00
    Онлайн матча

     

    Альберт Рамос-Винолас (Испания) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    4 июня, 15.00
    Онлайн матча

     

    Кевин Андерсон (ЮАР) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Фернандо Вердаско (Испания) – Не определен
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Энди Маррей (Великобритания) – Не определен
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

    Стэн Вавринка (Швейцария) – Не определен
    Дата проведения
    5 июня, 10.00
    Онлайн матча

     

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