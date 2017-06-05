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    Криштиану Роналду стал лицом FIFA 18

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов светская хроника видео фото футбольные симуляторы

    Компания EA Sports представила дебютный трейлер видеоигры FIFA 18.

    Новым лицом серии футбольных симуляторов стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Лицом FIFA 17 был полузащитник «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс, а до это многолетним представителем игры был нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

     

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