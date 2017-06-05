Криштиану Роналду стал лицом FIFA 18
Компания EA Sports представила дебютный трейлер видеоигры FIFA 18.
Новым лицом серии футбольных симуляторов стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Лицом FIFA 17 был полузащитник «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс, а до это многолетним представителем игры был нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
The world’s game fueled by the world’s best #FIFA18 @Cristiano— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 5 июня 2017 г.
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