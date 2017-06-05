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    Daily Star: Слуцкий согласовал с «Халлом» 2-летний контракт, о назначении будет объявлено на следующей неделе

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал контракт с «Халлом», утверждает таблоид Daily Star.

    По информации издания, стороны согласовали двухлетний контракт. Слуцкий ненадолго вернулся в Россию, чтобы уладить все формальности и личные дела.

    Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе, когда Слуцкий прилетит в Кингстон-апон-Халл.

    Перед россиянином будет поставлена задача возвращения в АПЛ, откуда клуб вылетел по итогам минувшего сезона.

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