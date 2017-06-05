Бывший тренер и сборной России Леонид Слуцкий согласовал контракт с , утверждает таблоид Daily Star.

По информации издания, стороны согласовали двухлетний контракт. Слуцкий ненадолго вернулся в Россию, чтобы уладить все формальности и личные дела.

Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе, когда Слуцкий прилетит в Кингстон-апон-Халл.

Перед россиянином будет поставлена задача возвращения в АПЛ, откуда клуб вылетел по итогам минувшего сезона.