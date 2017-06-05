Daily Star: Слуцкий согласовал с «Халлом» 2-летний контракт, о назначении будет объявлено на следующей неделе
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал контракт с «Халлом», утверждает таблоид Daily Star.
По информации издания, стороны согласовали двухлетний контракт. Слуцкий ненадолго вернулся в Россию, чтобы уладить все формальности и личные дела.
Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе, когда Слуцкий прилетит в Кингстон-апон-Халл.
Перед россиянином будет поставлена задача возвращения в АПЛ, откуда клуб вылетел по итогам минувшего сезона.
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