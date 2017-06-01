Венгер остался в «Арсенале», Каррера договорился со «Спартаком», Бердыев близок к «Рубину» и другие новости утра
1. Арсен Венгер все-таки остался в «Арсенале»: новый контракт рассчитан еще на 2 года. Что же будет?
2. Говорят, Массимо Каррера договорился со «Спартаком» о продлении контракта на 2 года. Агент Марко Трабукки написал: «Массимо стал москвичом до конца десятилетия».
3. Революция в «Рубине». 1. Президент Метшин ушел в отставку, клуб перешел под управление ГК «ТАИФ». 2. Новым президентом стал сын Минтимера Шаймиева. 3. Президент Татарстана предложил вернуть Курбана Бердыева.
4. «Питтсбург» вновь обыграл «Нэшвилл» и повел в финальной серии Кубка Стэнли 2-0. Малкин забил 9-й гол.
5. «Матч ТВ» связывается с представителями спортивной индустрии с просьбой поддержать его сторону в атаке на Sports.ru. 😂
6. Москва примет «Финал четырех» Евролиги-2019. Ура!
7. Кто-то написал на воротах дома ЛеБрона Джеймса слово «Негр», и самый влиятельный баскетболист планеты произнес речь о расизме: «Трудно быть черным в Америке».
8. Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». Контракт решили не продлевать.
9. Еще о нашем футболе: ЦСКА продлит контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем еще на год, а Динияр Билялетдинов присоединился к Павлюченко в московском «Арарате»!
10. Выявлен незаконный контракт на работы на «Крестовском» – они стоили 950 млн рублей и были проведены «из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы».
11. ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань» 3-0. Ожидаемо.
12. В хоккейном ЦСКА перемены: Сергей Федоров больше не будет главным менеджером по селекции, но останется в набсовете.
13. На «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова вышла в 3-й круг, а Макарова, Квитова и Цибулкова уже выбыли.
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