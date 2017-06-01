Венгер остался в «Арсенале», Каррера договорился со «Спартаком», Бердыев близок к «Рубину» и другие новости утра

1. Арсен Венгер все-таки остался в «Арсенале»: новый контракт рассчитан еще на 2 года. Что же будет?

2. Говорят, Массимо Каррера договорился со «Спартаком» о продлении контракта на 2 года. Агент Марко Трабукки написал: «Массимо стал москвичом до конца десятилетия».

3. Революция в «Рубине». 1. Президент Метшин ушел в отставку, клуб перешел под управление ГК «ТАИФ». 2. Новым президентом стал сын Минтимера Шаймиева. 3. Президент Татарстана предложил вернуть Курбана Бердыева.

4. «Питтсбург» вновь обыграл «Нэшвилл» и повел в финальной серии Кубка Стэнли 2-0. Малкин забил 9-й гол.

5. «Матч ТВ» связывается с представителями спортивной индустрии с просьбой поддержать его сторону в атаке на Sports.ru. 😂

6. Москва примет «Финал четырех» Евролиги-2019. Ура!

7. Кто-то написал на воротах дома ЛеБрона Джеймса слово «Негр», и самый влиятельный баскетболист планеты произнес речь о расизме: «Трудно быть черным в Америке».

8. Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». Контракт решили не продлевать.

9. Еще о нашем футболе: ЦСКА продлит контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем еще на год, а Динияр Билялетдинов присоединился к Павлюченко в московском «Арарате»!

10. Выявлен незаконный контракт на работы на «Крестовском» – они стоили 950 млн рублей и были проведены «из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы».

11. ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань» 3-0. Ожидаемо.

12. В хоккейном ЦСКА перемены: Сергей Федоров больше не будет главным менеджером по селекции, но останется в набсовете.

13. На «Ролан Гаррос» Светлана Кузнецова вышла в 3-й круг, а Макарова, Квитова и Цибулкова уже выбыли.