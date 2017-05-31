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    ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими на один сезон

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Премьер-лига Россия Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб сохранит братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

    – Какова ситуация с Игнашевичем и братьями Березуцкими?

    – Продлим с ними контракт еще на один сезон. Если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, подпишем новое соглашение хоть на 10 лет.

    В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен: когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас.

    Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьезной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже посмотрим.

    – То есть Игнашевич и Березуцкие будут играть за ЦСКА в следующем сезоне?

    – Да. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях еще на сезон. Остались технические моменты, – сказал Бабаев.

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