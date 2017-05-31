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    «Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с клубом.

    Лондонцы объявили о заключении нового двухлетнего соглашения с французом.

    Венгер работает в «Арсенале» 21 год. Минувший сезон стал для лондонцев первым под его руководством с непопаданием в Лигу чемпионов.

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    А все-таки стоило продлевать контракт с Венгером?

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    • В любом случае стоило бы
      33%
    • После победы в Кубке - стоило
      10%
    • Нет, Кубка недостаточно, ему давно пора уходить
      57%

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