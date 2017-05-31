«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с клубом.
Лондонцы объявили о заключении нового двухлетнего соглашения с французом.
Венгер работает в «Арсенале» 21 год. Минувший сезон стал для лондонцев первым под его руководством с непопаданием в Лигу чемпионов.
Опрос
А все-таки стоило продлевать контракт с Венгером?
3293 голосa 4
- В любом случае стоило бы33%
- После победы в Кубке - стоило10%
- Нет, Кубка недостаточно, ему давно пора уходить57%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.