Федоров больше не будет главным менеджером ЦСКА по селекции, но остается в набсовете
Сергей Федоров покинул должность главного менеджера ЦСКА по селекционной работе.
Однако Федоров останется в структуре московского клуба, так как сохранит место в наблюдательном совете. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.
Федоров был назначен главным менеджером ЦСКА в 2012 году, а в декабре 2016-го, после упразднения должности, стал главным менеджером по селекционной работе.
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