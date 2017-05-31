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    Федоров больше не будет главным менеджером ЦСКА по селекции, но остается в набсовете

    Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ

    Сергей Федоров покинул должность главного менеджера ЦСКА по селекционной работе.

    Однако Федоров останется в структуре московского клуба, так как сохранит место в наблюдательном совете. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

    Федоров был назначен главным менеджером ЦСКА в 2012 году, а в декабре 2016-го, после упразднения должности, стал главным менеджером по селекционной работе.

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