Комитет по строительству незаконно заключил контракт на работы на «Крестовском». Они стоили 950 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы постановило, что комитет по строительству Санкт-Петербурга незаконно заключил контракт на дополнительные работы на стадионе «Крестовский».

УФАС отмечает, что городской комитет по строительству ограничил конкуренцию, заключив с ОАО «Метрострой» государственный контракт на выполнение дополнительных работ в Западной части Крестовского острова и новом стадионе без проведения торгов. Цена контракта превышает 950 миллионов рублей.

Комитет не проводил торги, а заключил контракт с единственным поставщиком – как объяснили представители комитета, это случилось «из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы». Доводы не были приняты антимонопольным органом.

Комиссия управления установила, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации.

«Более того, необходимость в этих работах и услугах возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой. Следовательно, у заказчика была возможность контролировать ситуацию и провести конкурентные процедуры вовремя.

В результате неправомерное заключение контракта создало преимущественные условия одной организации и исключило возможность другим претендовать на выполнение работ, что привело к ограничению конкуренции», – говорится в сообщении на официальном сайте ФАС России.

На «Крестовском» снова есть газон