Москва примет «Финал четырех» Евролиги 2019 года. Об этом заявил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На питерском форуме мы объявляем то, что Москва в 2019 году примет «Финал четырех», который пройдет на «ВТБ Арене парк». Белград, который в 2018 году примет «Финал четырех», передаст эстафету Москве», – передает слова Перегудова ТАСС.

Меморандум и все необходимые документы будут подписаны 1 июня. Для этого на ПМЭФ приедет президент Евролиги Жорди Бертомеу.