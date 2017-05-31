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    Евролига. Москва примет «Финал четырех»-2019

    Теги Turkish Airlines Euroleague Андрей Перегудов

    Москва примет «Финал четырех» Евролиги 2019 года. Об этом заявил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «На питерском форуме мы объявляем то, что Москва в 2019 году примет «Финал четырех», который пройдет на «ВТБ Арене парк». Белград, который в 2018 году примет «Финал четырех», передаст эстафету Москве», – передает слова Перегудова ТАСС.

    Меморандум и все необходимые документы будут подписаны 1 июня. Для этого на ПМЭФ приедет президент Евролиги Жорди Бертомеу.

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