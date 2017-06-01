Марко Трабукки о вероятном продлении контракта Карреры: «Массимо стал москвичом до конца десятилетия»

Агент Марко Трабукки косвенно подтвердил информацию о продлении контракта главного тренера Массимо Карреры.

Сегодня появилась информация о том, что итальянец договорился о пролонгации соглашения на два года.

Вечером Трабукки выложил фотографию, на которой он пьет с Каррерой вино.

«Массимо очень рад и всем передает привет! Он стал москвичом до конца десятилетия... Поздравляем!» – написал Трабукки в твиттере.

Сам Каррера в комментарии «Спорт-Экспрессу» не раскрыл никаких деталей: «Все, что могу сказать: я рад снова быть в Москве, идет такой приятный дождь. Выводы делайте сами».

Фото: твиттер Марко Трабукки