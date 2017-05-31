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    Билялетдинов перейдет в московский «Арарат», который ранее подписал Павлюченко

    Теги Рубин Динияр Билялетдинов Премьер-лига Россия возможные трансферы второй дивизион Валерий Оганесян Арарат Москва

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в московском клубе «Арарат».

    В ближайшее время 32-летний хавбек подпишет контракт с командой, в которую вчера перешел другой бывший игрок сборной России Роман Павлюченко.

    Президент клуба Валерий Оганесян сообщил, что клуб ведет переговоры с бывшим игроком «Спартака» и национальной команды.

    «Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за «Спартак» и сборную России.

    С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов», – сказал Оганесян.

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