Билялетдинов перейдет в московский «Арарат», который ранее подписал Павлюченко

Полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в московском клубе .

В ближайшее время 32-летний хавбек подпишет контракт с командой, в которую вчера перешел другой бывший игрок сборной России Роман Павлюченко.

Президент клуба Валерий Оганесян сообщил, что клуб ведет переговоры с бывшим игроком «Спартака» и национальной команды.

«Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за и сборную России.

С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов», – сказал Оганесян.