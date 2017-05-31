Билялетдинов перейдет в московский «Арарат», который ранее подписал Павлюченко
Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в московском клубе «Арарат».
В ближайшее время 32-летний хавбек подпишет контракт с командой, в которую вчера перешел другой бывший игрок сборной России Роман Павлюченко.
Президент клуба Валерий Оганесян сообщил, что клуб ведет переговоры с бывшим игроком «Спартака» и национальной команды.
«Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за «Спартак» и сборную России.
С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов», – сказал Оганесян.
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