😂 «Матч ТВ» связывается с представителями спортивной индустрии с просьбой поддержать их сторону в атаке на Sports.ru

Сразу два представителя российской спортивной индустрии рассказали на условиях анонимности, что получали предложения от представителей «Матч ТВ» поддержать их сторону в конфликте с сайтом Sports.ru. Представители телеканала просили высказаться в их поддержку и заявить о необходимости «решительной борьбы с пиратством».

Напомним, что:

– 18 апреля «Матч ТВ» потребовал у Роскомнадзора блокировки Sports.ru – из-за хайлатов ФНЛ. Но получил отказ.

– 18 мая стало известно об иске «Матч ТВ» к Sports.ru из-за этих же хайлайтов.

– 30 мая представители «Матч ТВ» в Мосгорсуде переписали исковые требования к Sports.ru, потребовав, по сути, закрыть блоги и другие пользовательские публикации.

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Пресс-служба «Матч ТВ»: «Допущена оплошность в цитировании. Это не специально. Приносим Sports.ru извинения»