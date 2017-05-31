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    Sports.ru

    😂 «Матч ТВ» связывается с представителями спортивной индустрии с просьбой поддержать их сторону в атаке на Sports.ru

    Теги телевидение Sports.ru Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки

    Сразу два представителя российской спортивной индустрии рассказали на условиях анонимности, что получали предложения от представителей «Матч ТВ» поддержать их сторону в конфликте с сайтом Sports.ru. Представители телеканала просили высказаться в их поддержку и заявить о необходимости «решительной борьбы с пиратством».

    Напомним, что:

    18 апреля «Матч ТВ» потребовал у Роскомнадзора блокировки Sports.ruиз-за хайлатов ФНЛ. Но получил отказ.

    – 18 мая стало известно об иске «Матч ТВ» к Sports.ru из-за этих же хайлайтов.

    – 30 мая представители «Матч ТВ» в Мосгорсуде переписали исковые требования к Sports.ru, потребовав, по сути, закрыть блоги и другие пользовательские публикации.

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