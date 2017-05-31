Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов порекомендовал клубу вернуть Курбана Бердыева, возглавляющего в настоящее время «Ростов».

«Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасию или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента ФК «Рубин», которым с сегодняшнего дня утвержден член совета директоров ГК «ТАИФ» Радик Шаймиев.

Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент «Рубина» отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты.

Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба», – заявил Минниханов.