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    Президент Татарстана: «Я бы рекомендовал рассмотреть возвращение Бердыева в «Рубин»

    Теги Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы Рустам Минниханов Хавьер Грасия

    Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов порекомендовал клубу вернуть Курбана Бердыева, возглавляющего в настоящее время «Ростов».

    «Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасию или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента ФК «Рубин», которым с сегодняшнего дня утвержден член совета директоров ГК «ТАИФ» Радик Шаймиев.

    Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент «Рубина» отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты.

    Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба», – заявил Минниханов.

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