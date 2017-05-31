Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Метшин ушел в отставку с поста президента «Рубина», клуб перешел под управление ГК «ТАИФ»

    Теги Рубин Премьер-лига Россия бизнес Ильсур Метшин Рустам Минниханов

    Президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин подал в отставку.

    Она была принята главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Управление «Рубином» полностью перешло к ГК «ТАИФ».

    «Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы. Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье.

    Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота «Рубин» был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее.

    Сегодня у «Рубина» есть все, чтобы вернуться к своей лучшей форме: прекрасный стадион, база, отличные футболисты, преданные болельщики, а теперь еще и основательная поддержка ОАО «ТАИФ».

    Мне жаль отпускать Ильсура Раисовича с поста президента клуба, но я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование «Рубина» должно находиться в одних руках», – сказал Минниханов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться