Метшин ушел в отставку с поста президента «Рубина», клуб перешел под управление ГК «ТАИФ»

Президент и мэр Казани Ильсур Метшин подал в отставку.

Она была принята главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Управление полностью перешло к ГК «ТАИФ».

«Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы. Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье.

Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота «Рубин» был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее.

Сегодня у «Рубина» есть все, чтобы вернуться к своей лучшей форме: прекрасный стадион, база, отличные футболисты, преданные болельщики, а теперь еще и основательная поддержка ОАО «ТАИФ».

Мне жаль отпускать Ильсура Раисовича с поста президента клуба, но я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование «Рубина» должно находиться в одних руках», – сказал Минниханов.