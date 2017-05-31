Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» договорился с «Каррерой о продлении контракта на 2 года

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    «Спартак» согласовал с главным тренером команды Массимо Каррерой новый контракт.

    В ближайшее время стороны продлят сотрудничество еще на два года, сообщает «Спорт-Экспресс».

    В прошедшем сезоне «Спартак» под руководством итальянского специалиста впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

    Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кому удалось выиграть золотые медали первенства.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться