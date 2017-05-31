«Спартак» договорился с «Каррерой о продлении контракта на 2 года
«Спартак» согласовал с главным тренером команды Массимо Каррерой новый контракт.
В ближайшее время стороны продлят сотрудничество еще на два года, сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне «Спартак» под руководством итальянского специалиста впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.
Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кому удалось выиграть золотые медали первенства.
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