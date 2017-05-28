Сергей Кирьяков после сохранения места в РФПЛ: «Петиции, митинги и плакаты можете засунуть в одно место»

Главный тренер тульского Сергей Кирьяков рассказал о победе над «Енисеем» (1:0, первая игра — 1:2) в ответном стыковом матче за право сыграть в премьер-лиге.

«Последняя и самая приятная пресс-конференция в этом сезоне. Всех с победой, кто болел за «Арсенал». Мы довольны, что решили задачу. Вы видели, что это было очень непросто. Тот же «Оренбург» неплохо провел первую игру, но имел очень большие проблемы в домашней, ответной встрече. Концовка чемпионата отняла очень много сил, поэтому сегодня задачей было подготовить ребят психологически. Впервые в истории Тулы мы остались в РФПЛ.

Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев , сам передам ему привет, и вы сами знаете какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.

Слова Тихонова? Пусть Андрей занимается своей командой. Мы играли так, как должны были, и наш футбол принес результат. Думаю, он не прав, что подобным образом комментирует нашу игру. Кстати, не сказал бы, что «Арсенал» играл исключительно длинными передачами. Мы давали установку игрокам играть надежнее, ведь многое стояло на кону», — сказал Кирьяков.